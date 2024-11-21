Народные приметы на 22 ноября. Что можно и нельзя делать на Матрены зимние

Святых Матрону Константинопольскую и Матрону Московскую православная церковь вспоминает 22 ноября. В народе дата более известна как Матрены зимние. Подробнее о святых и народных приметах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Матрона Московская и Матрона Константинопольская — две святые, чьи жизни и подвиги стали символом веры. Матрона Московская, родившаяся в 1881 году, с юных лет обладала даром предсказания и исцеления. Ее жизнь была наполнена служением, состраданием к людям и помощи бедствующим.

Матрона Константинопольская, жившая в 4 веке, также известна своей святостью и благочестием. Она привлекала к себе людей своими молитвами и духовной мудростью. Обе святые стали защитницами и покровительницами.

В день их памяти 22 ноября, согласно православной традиции, проводятся специальные богослужения. Верующие ставят свечи в храмах, молятся о здравии и помощи. Также издавна принято прощать всех, на кого есть обида, а также подавать милостыню бедным. Желательно избавиться от старых вещей и запоминать сны, которые снились на Матрену.

Приметы

То, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня;

Фото: [ freepik.com ]

Если отдать кому-то старую вещь, не постирав — отдать счастье в чужие руки;

Гуси ходят по льду — к оттепели;

Дождь вдруг полил — пшеница хорошо уродится;

Снег при облачной погоде — май будет дождливым;

Плохой приметой считается стричь волосы на Матрену зимнюю, чтобы не болеть зимой;

Нельзя обижаться на близких, лучше всего простить всех, с кем в ссоре;

Нельзя хранить старые вещи в доме, если они не используются, лучше раздать нуждающимся;

В Матренин день давали милостыню нищим.

Именины в этот день празднуют: Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий.

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