Народные приметы на 22 ноября. Что можно и нельзя делать на Матрены зимние
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Анастасия Хренкова]
Святых Матрону Константинопольскую и Матрону Московскую православная церковь вспоминает 22 ноября. В народе дата более известна как Матрены зимние. Подробнее о святых и народных приметах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Матрона Московская и Матрона Константинопольская — две святые, чьи жизни и подвиги стали символом веры. Матрона Московская, родившаяся в 1881 году, с юных лет обладала даром предсказания и исцеления. Ее жизнь была наполнена служением, состраданием к людям и помощи бедствующим.
Матрона Константинопольская, жившая в 4 веке, также известна своей святостью и благочестием. Она привлекала к себе людей своими молитвами и духовной мудростью. Обе святые стали защитницами и покровительницами.
В день их памяти 22 ноября, согласно православной традиции, проводятся специальные богослужения. Верующие ставят свечи в храмах, молятся о здравии и помощи. Также издавна принято прощать всех, на кого есть обида, а также подавать милостыню бедным. Желательно избавиться от старых вещей и запоминать сны, которые снились на Матрену.
Приметы
- То, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня;
Фото: [freepik.com]
- Если отдать кому-то старую вещь, не постирав — отдать счастье в чужие руки;
- Гуси ходят по льду — к оттепели;
- Дождь вдруг полил — пшеница хорошо уродится;
- Снег при облачной погоде — май будет дождливым;
- Плохой приметой считается стричь волосы на Матрену зимнюю, чтобы не болеть зимой;
- Нельзя обижаться на близких, лучше всего простить всех, с кем в ссоре;
- Нельзя хранить старые вещи в доме, если они не используются, лучше раздать нуждающимся;
- В Матренин день давали милостыню нищим.
Именины в этот день празднуют: Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий.
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