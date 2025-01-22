Народные приметы на 23 января. Почему на Григория Летоуказателя нельзя выносить мусор

День Григория Летоуказателя издавна отмечается 23 января. Подробнее о празднике и приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

По преданию, святой Григорий был первым, кто предсказал приближение весны и назначил время, когда начинать работу на земле. Он почитается как заступник земледельцев и покровитель новых начинаний. С праздником Григория Летоуказателя связаны определенные народные обычаи и традиции. Например, в это время крестьяне обращались к святым с молитвами о хорошей погоде и благополучном урожае в грядущем сезоне.

Одной из таких традиций было изготовление специальных обрядовых хлебов или пирогов, которые затем освящались в церкви и использовались как жертва для святых. Люди верили, что это поможет привлечь удачу и благословение на весь будущий год. В некоторых регионах в этот день также устраивались гулянья, проводились народные игры и обряды, символизирующие окончание зимы и приближение весны.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Падает сухой снег — к сухому лету, мокрый — к мокрому лету;

Весь день солнечно и сухо — к засухе;

Много снега — много хлеба;

Круг вокруг солнца или месяца — к морозам;

Много инея на деревьях — летом будет много росы;

Родившийся в этот день отличается крепким и волевым характером;

Нельзя выносить из дома мусор и золу, чтобы не выбросить счастье;

Если трижды обойти стог сена против солнца —в этом году можно разбогатеть, а для лучшего успеха горсть этого сена брали в дом;

Хорошей приметой считается приготовить блюда из мяса и съесть их.

Фото: [ freepik.com ]

Именины в этот день празднуют: Григорий, Павел, Анатолий, Макар.

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