Народные приметы на 24 января. Как в Федосеев День определяли погоду по овцам

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Последнего императора Рима — Феодосия вспоминает православная церковь 24 января. В народе праздник называют Федосеев День. Подробнее об истории правителя и поверьях на 24 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Феодосий — последний император Рима. Он стал символом упадка великой империи. Родившись в 347 году в Тракае, он с юных лет погрузился в мир политики и войны. В 379 году Феодосий стал императором восточной части Римской империи, вступив в борьбу с варварами. Его правление ознаменовалось попытками объединить разрушенные земли и укрепить христианство как государственную религию.

Традиционно, в этот день проводились пышные процессии и молитвы, а также раздавалась милостыня бедным. По коровам, овцам и собакам могли определить погоду не только на ближайшие месяцы, но и на лето.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Редкие облака — к морозу;
  • Если 24 января тепло — будет ранняя весна;
  • Сильная стужа в этот день — нечисть куролесит;
  • У овец мокрая шерсть — к дождливому году;
  • Овцы между собой дерутся — к ветреной погоде;
  • Если прокатить по всему селу колесо — скоро придет тепло;
  • На крышах сосульки — к теплому февралю;
  • Собака скулит — глава семьи заболеет;
  • Корова трясет ногами — к холодам;
  • Корова не хочет выходить во двор — к снежной буре;
  • Если в этот день тепло — весна придет скоро и принесет много дождей;
  • Эхо в лесу слышно далеко — к сильному морозу.

Именины в этот день отмечают: Яков, Петр, Максим, Афанасий.

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