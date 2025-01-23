Народные приметы на 24 января. Как в Федосеев День определяли погоду по овцам
Фото: [freepik.com]
Последнего императора Рима — Феодосия вспоминает православная церковь 24 января. В народе праздник называют Федосеев День. Подробнее об истории правителя и поверьях на 24 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Феодосий — последний император Рима. Он стал символом упадка великой империи. Родившись в 347 году в Тракае, он с юных лет погрузился в мир политики и войны. В 379 году Феодосий стал императором восточной части Римской империи, вступив в борьбу с варварами. Его правление ознаменовалось попытками объединить разрушенные земли и укрепить христианство как государственную религию.
Традиционно, в этот день проводились пышные процессии и молитвы, а также раздавалась милостыня бедным. По коровам, овцам и собакам могли определить погоду не только на ближайшие месяцы, но и на лето.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Редкие облака — к морозу;
- Если 24 января тепло — будет ранняя весна;
- Сильная стужа в этот день — нечисть куролесит;
- У овец мокрая шерсть — к дождливому году;
- Овцы между собой дерутся — к ветреной погоде;
- Если прокатить по всему селу колесо — скоро придет тепло;
- На крышах сосульки — к теплому февралю;
- Собака скулит — глава семьи заболеет;
- Корова трясет ногами — к холодам;
- Корова не хочет выходить во двор — к снежной буре;
- Если в этот день тепло — весна придет скоро и принесет много дождей;
- Эхо в лесу слышно далеко — к сильному морозу.
Именины в этот день отмечают: Яков, Петр, Максим, Афанасий.
Ранее эксперт назвала лучшие даты для свадьбы в феврале 2025 года.