Народные приметы на 24 сентября: почему в этот день не мыли голову

День государственного флага и гимна Крыма, день машиностроителя и международный день глухих отмечаются 24 сентября. А на Дальнем Востоке празднуют день тигра.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя мыть голову и поднимать найденные на дороге вещи. О чем еще предупреждают поверья — в материале «Подмосковье сегодня».

Предсказать погоду по приметам

Народные приметы гласят, что большие муравьиные кучи к осени предвещают суровую зиму, а кроты делают большие запасы из-за грядущих снежных бурь.

Также о большом количестве снега можно судить по хорошему урожаю грибов в лесах, а если чайки кружатся в небе высоко, то ожидается сильный ветер. Пчелы не успокаиваются и летают стайками — к длинной осени и поздней зиме.

Как обеспечить счастливый брак

Хорошей приметой 24 сентября считается выйти в поле и поклониться озимым. Так, согласно приметам, будет хороший урожай в следующем году. А носить в этот день одежду золотого или желтого цвета — к счастью.

Если молодая пара 24 сентября съест блюдо с капустой, их брак будет счастливым. Также было принято завершить все дела в поле и огороде.

Плохие приметы

Считается, что муж будет пьяницей, если у девушки в этот день испачкался подол. Вести пустые разговоры в Федорин день — грех, а красить губы — к болезни. Запрещено поднимать любую вещь, найденную на дороге — к порче или сглазу.

Также 24 сентября нельзя врать, потому что обман непременно раскроется, а мыть голову, согласно приметам, к неудаче. Наши предки верили, что разбить посуду в этот день — к мелким, но досадным проблемам.

Ранее таролог рассказала о страшном будущем Брюса Уиллиса.