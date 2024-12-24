Народные приметы на 25 декабря. Традиции и обычаи зимнего Солнцеворота

Спиридона Тримифунтского вспоминает православная церковь 25 декабря. Также дату называют зимний Солнцеворот. В это время день начинает прибывать, а ночь становится короче. Подробнее о традициях и народных приметах на 25 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Спиридон Тримифунтский — один из любимейших святых православной церкви. Он родился в 3-м веке на Кипре. Жизнь святого состояла из множества чудес и благих действий. С детства Спиридон отличался благочестием и добротой, а также стремился помогать нуждающимся. Став пастырем и епископом, он занимался проповедью, поддерживая веру людей, особенно в условиях гонений на христиан. Благодаря исцелениям и помощи страждущим его называли «чудотворцем».

В день зимнего Солнцеворота празднуется возвращение солнца. Огонь занимал центральное место в обрядах, поэтому было принято зажигать костры. Люди готовили специальные угощения — праздничные хлеба и мед, которыми делились с соседями. Многие обряды совершались для очищения и обновления, чтобы оставить позади все лишнее.

По погоде этого дня судили и о погоде на 31 декабря. Согласно поверьям, чтобы в доме был свет и благо, 25 декабря было принято встречать рассвет и весь день впускать в жилище солнце и свежий воздух. Охотники не ходили в лес, чтобы не разбудить медведя, который, по приметам, в этот день переворачивается с одного бока на другой.

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Приметы

Если скот стремится к стойлу — будет снегопад;

Смена направления ветра сулит хороший урожай гречихи;

Если солнышко играет, значит Святки будут ясными;

Если воробьи тащат пух и перья в гнезда, значит будут сильные морозы;

Пасмурное утро предвещает раннюю весну;

Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря;

На Спиридона нужно помогать нуждающимся деньгами, едой или вещами;

Было принято встречать рассвет в этот день;

Также старались пускать в дом свет и свежий воздух 25 декабря;

Старались не ходить в лес, чтобы не разбудить медведя, так как в этот день он переворачивается с одного бока на другой.

Именины в этот день у Александра.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье с 24 по 28 декабря.