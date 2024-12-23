Самое опасное время для водителей: стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье с 24 по 28 декабря

Опасная ситуация, связанная с гололедицей, сохраняется на дорогах Москвы и Подмосковья. Дневная температура местами может достигать плюсовых отметок, а ночью столбики термометра будут опускаться гораздо ниже 0°. Синоптик Александр Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подробный прогноз погоды на шестидневную рабочую неделю с 24 по 28 декабря.

Во вторник, 24 декабря, в Москве ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Ночная температура составит -2…0°, днем 0…2°, по области ночью и днем прогнозируется -3…2°.

«Ветер восточный 2-7 м/с. Гололедица», — добавил Ильин.

Облачность и небольшие осадки сохранятся в среду, 25 декабря. Температура днем и ночью составит -1…1°. Ожидается ветер переменных направлений 2-7 м/с, на дорогах также будет гололедица. В четверг, 26 декабря, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно день пройдет без осадков. По словам синоптика, ночью в Москве будет -4…-2°, днем -2…0°, в Подмосковье ночью -7…-2°, днем -5…0°. Гололедица на дорогах сохранится, ветер также прогнозируется переменных направлений 2-7 м/с.

Предпоследний день заключительной рабочей недели 2024 года принесет в регион слабый снег, ожидается облачность. Ночная температура в пятницу, 27 декабря, составит -7…-2°, днем -4…+1°. Ветер западный 2-7 м/с, добавил Ильин. Ночь субботы, 28 декабря, пройдет без осадков, а вот днем будет умеренный снег, ожидается облачность.

«Температура ночью -8…-3°, днем -4…+1°. Ветер переменный слабый», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, как выбрать живую ель на Новый год, чтобы она простояла весь январь.