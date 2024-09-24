Народные приметы на 25 сентября: почему в этот день змей кормили молоком

Весь мир 25 сентября отмечает День мечты, День фармацевта и Всемирный день легких. Кроме того, в конце сентября в России празднуется День памяти полководца Багратиона, приуроченный к дате его рождения.

Народные приметы в этот день предупреждают, что заползшая во двор змея — к счастью, а если пойти в лес, можно встретиться с опасным василиском. Подробнее о других поверьях — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Утренний дождь, согласно поверьям, можно предугадать по долгому вечеру, а солнечный день — к ясной погоде. О хорошем урожае ржи наши предки судили по сильным утренним заморозкам.

Если при дожде облака плоские, то будет затяжное ненастье, а если полевые мыши двинулись на деревню — жди холодную зиму. Ранняя зима ожидается, если к 25 сентября деревья стоят голые.

Что запрещено 25 сентября

В этот день нельзя ходить в лес и на болото. Согласно приметам, можно встретиться с самим Василиском — сказочным чудовищем, покровителем змей. А убить змею 25 сентября — к неурожаю.

Нельзя покупать и продавать лекарства со змеиным ядом, чтобы не навлечь на себя несчастья. Плохой приметой считалось рубить или ломать рябину — это навлечет беду на дом и семью. Также старались не стричь волосы и ногти в этот день, чтобы не испортилось здоровье.

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Хорошие приметы

Для охотников добыть зайца 25 сентября — к удаче на весь год, а если уж или змея заползли во двор — к счастью. Принято считать, что эту змею обязательно нужно накормить молоком или сырым яйцом.

Чтобы оставаться красивыми, девушки утром умывались родниковой водой, а охотники, в отличие от простых людей, не боялись ходить в лес и надевали специальные высокие сапоги, чтобы змея не укусила.

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