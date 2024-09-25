Народные приметы на 26 сентября: почему нельзя гадать на зеркалах и свататься

День пельменей, американских блинов и лучшего завтрака отмечают в мире 26 сентября. Также эта дата считается днем встреч со старыми друзьями и борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

А народные приметы предупреждают, что 26 сентября нельзя свататься и гадать на зеркалах, зато полезно есть редьку и постоять под дождем. О чем еще говорят поверья — в материале «Подмосковье сегодня».

Как предсказать погоду

Согласно приметам, если ветер поменял направление с восточного на западное, скоро начнется дождь, а если куры рано с осени начали линять — зима будет теплая.

Если в канавах на воде возникли пузырьки и слышно бульканье, то ожидается непогода. Снег могли подсказать по грачам, если они к этому дню уже улетели на юг.

О чем предупреждают приметы

Плохой приметой в этот день считается играть свадьбы и свататься — брак будет неудачным. А гадать на зеркалах в этот день — к большому несчастью.

Фото: [ freepik.com ]

От надоедливых поклонников можно избавиться, угостив его репкой. Лучше не веселиться и не смеяться 26 сентября — приметы гласят, что это обернется слезами. Также хозяйки старались не убираться в доме, чтобы не вымести из него удачу.

Что сделать, чтобы не болеть

Чтобы не болеть, в этот день ели редьку, а для мира в семье ее обязательно ставили на стол. Если в этом году редька в огороде уродилась, то семья будет богатой и обеспеченной.

Считается, что родившиеся 26 сентября будут жить долго и счастливо, а если выйти в этот день под теплый дождь — можно зарядиться силой на весь будущий год, а также избавиться от негативных мыслей.

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