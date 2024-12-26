Народные приметы на 27 декабря. Как в Филимонов день определяли погоду на лето

Православная церковь 27 декабря чтит память великомученика Филимона. А в народном календаре дату называют Филимонов день. Подробнее о традициях и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Великий мученик Филимон стал символом стойкости и мужества. Он родом из Малой Азии, где активно проповедовал христианское слово, привлекая внимание своим благочестием и добрыми делами. В истории сохранились свидетельства о его мученической смерти: Филимон был схвачен властями и подвергнут пыткам за отказ отречься от Христа.

Каждый год 27 декабря верующие собираются в храмах для богослужений и молитв. Проводятся молебны и чтение жития Филимона. Поверья гласят, что в этот день нужно хорошо убраться в доме для привлечения благополучия. А чтобы сон был крепче, стоит сходить в баню или хотя бы умыться утром.

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Приметы

Если туман быстро убывает, то и заморозков не будет;

Если в декабре большой иней, а земля глубоко промерзла — это к урожаю;

Если погода меняется в течение дня — будут оттепели;

Над лесом синие пятна — выпадет снег;

Холодная, снежная и ветреная погода предвещает хороший урожай;

Хорошей приметой считается убраться в доме, чтобы в нем царило благополучие;

Оттепель в этот день предвещала жаркое лето;

В старину по погоде 27 декабря судили о погоде в феврале;

Издавна в этот день старались ходить в баню или хотя бы хорошо умыться утром, чтобы сон был крепче.

Именины в этот день отмечают: Николай, Иларион.

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