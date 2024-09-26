Народные приметы на 27 сентября: почему в этот день девушки пропадали в лесах

Главными праздниками 27 сентября считаются Воздвижение Креста Господня и почитание икон Богородицы. Также отмечают дни туризма, дружбана, воспитателей и всех дошкольных работников.

Именно 27 сентября, согласно народным приметам, нельзя ходить в лес и посещать места убийств. О чем еще предупреждают поверья — в материале «Подмосковье сегодня».

Погодные приметы

Заморозки с утра в этот день предупреждали о скорой зиме, а резкое похолодание — к ранней весне. Если западный ветер дует несколько дней подряд — ожидается плохая погода.

Также принято считать, что ясная и теплая погода 27 сентября — к поздней зиме, а северный ветер — к жаркому лету. Если в этот день не видно перелетных птиц, то зима будет морозной.

Полезные дела 27 сентября

Издавна считалось, что в этот день, если человек заблудился в лесу, нужно снять и встряхнуть одежду, а потом снова ее надеть. Подобный обряд, согласно поверьям, оберегает от лешего и помогает быстрее найти верную дорогу.

Фото: [ freepik.com ]

Для защиты жилья от бед и сохранения урожая в подполья клали вырезанные из дерева кресты, а верующие старались 27 сентября посетить храм и помолиться — именно в этот день молитвы имеют особую силу.

Запреты на 27 сентября

Плохой приметой в этот день считалось пойти в лес, потому что риск укуса змеи или встречи с медведем, который в это время как раз ищет берлогу для спячки, увеличивался. А если в лес пойдет девушка — ее украдет леший.

Также на Воздвиженье нельзя проходить мимо места, где когда-то убили человека — может попутать нечистый. Если 27 сентября на земле появятся непонятные следы — их нельзя переходить, так как оставить след могла нечисть. В таком случае человек рискует сильно заболеть.

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