Народные приметы на 28 февраля: почему нельзя строить планы в День апостола Онисима

День апостола Онисима отмечают православные верующие 28 февраля. О том, что можно и нельзя делать в этот день, а также об истории жизни святого — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Апостол Онисим — один из 70 учеников Христовых. Изначально он был рабом Филимона из Колосс, но совершил проступок и бежал. Провидение привело его к апостолу Павлу в Риме. Там он обратился в христианство и стал преданным помощником апостола. Павел, тронутый верой Онисима, отправил его обратно к Филимону с письмом, полным любви и просьбой принять Онисима как брата во Христе. Филимон простил Онисима, и он стал епископом в Византии.

В этот день верующие вспоминают его путь от раба-беглеца до преданного служителя Господа, молятся о прощении грехов и укреплении в вере. Традиции этого дня включают посещение храма, молитвы о духовном наставничестве и милосердие к ближним. Считается, что гадания в этот день наиболее верные, а если строить планы на будущее именно 28 февраля — они не сбудутся.

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Приметы

Небольшая прибавка воды в реках и озерах обещает хороший сенокос;

Зима без снега — лето без хлеба;

Луна яркая и чистая — к морозу;

Лисица лает — вскоре будет снег;

Алый закат — к сильной метели;

Если почти весь снег растаял — будет много сена;

Чтобы ребенок, рожденный в этот день, рос счастливым и здоровым, ему дарили вещи из овчины и кутали в платок из козьего пуха;

Гадания в этот день считались одними из самых верных;

Нельзя строить планы на будущее 28 февраля, иначе они не сбудутся;

Верующие в практическую магию в этот день защищали себя от сплетен и зла с помощью специальных молитв и заговоров;

Если день выдался теплым и солнечным — сентябрь будет сухим;

Если ночью небо заметно чистое — жди морозов;

Святому молились об оправдательном приговоре для тех, кто не виновен, о светлом уме и открытом сердце.

Именины в этот день празднуют: Алексей, Арсений, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ефросинья, София.

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