Народные приметы на 28 ноября. Почему в Гурьев день мужчинам нельзя повышать голос на жен

Святого Гурия чтит православная церковь 28 ноября. В народе дата более известна как Гурьев день или Гурий Морозный. Подробнее о святом и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой Гурий родился в небольшом селении. С ранних лет он проявлял необычайную доброту и сострадание. Однажды, встретив нищего, он отдал ему последний кусок хлеба, что стало началом его духовного пути. С возрастом Гурий все глубже погружался в молитвы и размышления. Святой собрал вокруг себя учеников, вместе с которыми строил храмы, ухаживал за больными и проповедовал слово Божье.

В этот день принято готовить постные блюда, чтобы, отказываясь от излишеств. Многие верующие стараются посетить церковь, чтобы участвовать в литургии и получить благословение. Среди народных поверий существует обряд, согласно которому в этот день следует зажигать свечи, символизирующие свет и надежду. В некоторых регионах устраивают ярмарки. Также не принято ругаться, переедать, сплетничать и жаловаться на жизнь. А если искупаться в бане — здоровье сохранится на год.

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Приметы

Много снега — к урожайному году;

Ветер подул — непогода не утихнет до середины декабря;

Лошади громко ржут — к счастью;

Искупаться в бане в этот день — добрая примета, так как весь год будешь здоровым;

Если 28 ноября мороз — нечисть от него прячется в самых темных подземельях и не способна принести вред;

Если у женщины злой супруг, она должна в этот день помолиться святому мученику и исповеднику Гурию, тогда сердце утихнет;

Этому же святому молились об излечении от зубной боли;

Нельзя переедать, жадничать и проявлять скупость, чтобы не лишиться благополучия;

Не стоит жаловаться на свою судьбу у Гурьев день;

Запрещено сплетничать и врать, а начатый в этот день конфликт затянется надолго;

Мужчинам нельзя ругаться с женами и повышать на них голос.

Именины в этот день празднуют: Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр, Григорий.

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