Народные приметы на 28 сентября: почему в этот день друзьям дарили гусей

Всемирный день моря, День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ, работника атомной промышленности и день рождения Конфуция отмечают 28 сентября. А народные приметы в этот день предупреждают о том, что нельзя делиться своими вещами и совершать крупные покупки.

Подробнее о поверьях 28 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Приметы гласят, что улетающие в это время журавли предупреждали о настоящих морозах через три недели, а если ветки елей опущены вниз — пойдет дождь. Кроме того, увидеть в этот день стаю летящих гусей — к скорым холодам.

Также наши предки верили, что ныряющие в пруду утки — к дождю, а если пищит синица, то приближается зима. О длительности предстоящей зимы судили по барсукам и зайцам: если в них много жира — зима будет холодной и долгой.

Что нужно сделать

Хорошей приметой 28 сентября считается поесть репы. Согласно поверьям, это поможет обезопасить себя от зубной боли на весь год, а для того, чтобы показать человеку свое расположение к нему, нужно подарить гуся и выпить один бокал вина на двоих.

В этот день было принято звать гостей и ходить в гости или хотя бы погулять в людном месте, чтобы не остаться в одиночестве на весь год. Не менее важным было 28 сентября наблюдать за гусями, чтобы узнать погоду на ближайшее время.

Фото: [ freepik.com ]

Что нельзя делать

Нельзя в этот день ругаться, скандалить и находиться в плохом настроении, потому что это приведет к ухудшению отношений с людьми и проблемам в семье. Лучше не отдавать 28 сентября кому-то свои вещи навсегда или даже на время.

Не стоит совершать незапланированные покупки, чтобы избежать финансовых трудностей, а также хвастаться своими удачами, внешностью и здоровьем — судьба накажет.

Ранее эксперт Митрохина рассказала, как распознать скрытые вирусы на телефоне.