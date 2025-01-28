Народные приметы на 29 января. Почему в Петров День нельзя выбрасывать хлеб и крошки

Православная церковь 29 января чтит память святого, всехвального апостола Петра. В народном календаре дата звучит как Петров День или Петр-полукорм. О жизни святого и поверьях на 29 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Апостол Петр родился в Вифсаиде и был рыбаком, но трудности и падения на пути сделали Петра символом надежды и искупления. Петр получил от Христа полномочия быть «камнем» на основе, на которой будет построена Церковь. Он стал не только столпом церкви, но и евангелистом, путешествуя по различным странам, созидая христианские общины. Жизнь святого завершилась мученической смертью в Риме, где он, согласно преданию, был распят вниз головой, считая себя недостойным умирать так же, как его учитель.

В этот день столы принято накрывать пирогами и постной едой, а верующие посещают литургии в церквях. Кроме того, согласно поверьям, нельзя ругаться и ссориться. Сплетничать 29 января тоже не стоит. Запрещено лениться и выбрасывать остатки хлеба и крошек.

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Приметы

Если на дворе метет метель, значит лето будет дождливым;

На закате солнце красное — к морозной, но солнечной погоде на следующий день;

Кипящий самовар сильно гудит — к холоду;

Ночью туман — к устойчивой малооблачной погоде;

Куры начинают лазить по крыше курятника — к ясному дню;

В этот день нередки морозы, о которых в народе говорили, что «они железо рвут, и птицы на лету бьют»;

Если запасов ржи и хлеба осталось много, больше половины, то и следующий год будет урожайным;

Старались не лениться в этот день, потому что считалось хорошим знаком начать что-то делать по дому 29 января;

Нельзя ругаться и не ссориться, а также запрещено сплетничать;

Остатки хлеба и крошки в Петров День ни в коем случае не выбрасывали, а отдавали домашним или бездомным животным и птицам.

Именины в этот день отмечают: Неонила, Петр, Максим, Иван.

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