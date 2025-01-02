Народные приметы на 3 января. История и обычаи в День святителя Петра

Православная церковь 3 января вспоминает святителя Петра, митрополита Московского. В народе дату называют Петр-полукорм. Подробнее о святом и приметах на 3 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Петр родился он в начале 15-го века, когда Русь страдала от языческих нашествий и распрей. После своего назначения митрополитом, он стал не только духовным лидером, но и защитником православия.

Традиционно в этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить святого молитвами, проводятся литургии. Обычаи включают также благотворительные акции — помощь нуждающимся и заботу о сиротах. Нельзя 3 января подслушивать, подглядывать и давать обещания. Лучше всего — умыться ключевой водой, чтобы не болеть весь год, а также положить на видное место в доме серебряную вещь, оберегаясь от дурного глаза.

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Приметы

Нельзя в этот день подглядывать и подслушивать, чтобы не лишиться в этом году зрения и слуха;

Чтобы сберечь дом от зла и дурного глаза, на видное место клали серебряный предмет;

Чтобы весь год не болеть, нужно умыться ключевой водой и прочесть заговор;

Лучше не клясться и не давать обещания — все пойдет наперекосяк;

Плохой приметой считается поднимать с земли что-то, что обронил другой человек — к потерям;

Нельзя желать кому-либо здоровья и счастья, иначе все случится наоборот.

Именины в этот день отмечают: Никита, Петр, Михаил.

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