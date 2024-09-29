Народные приметы на 30 сентября: как в этот день определить погоду на зиму
Фото: [freepik.com]
Международный день переводчика, день интернета и любви к людям ежегодно отмечают 30 сентября. Кроме того, в этот день поздравляют представительниц женского пола с именами Вера, Надежда и Любовь.
Но важно помнить, о чем предупреждают народные приметы. Например, в этот день нельзя свататься и ругаться с родными, а все операции проходят успешно.
Приметы о погоде
О ранней весне, согласно приметам, можно судить по линяющим белкам, а если кошка в этот день моется — дождя не будет. Стужу можно предсказать по летящим зябликам, а если в этот день полетят журавли — ожидается мороз.
Приметы гласят, что зима выдастся очень холодная, если еж располагает свое логовище в середине леса.
Полезные советы на 30 сентября
Родившиеся в этот день, согласно поверьям, редко вырастают счастливыми. Чтобы исправить судьбу, человеку нужно носить сапфир в качестве талисмана. Операции, запланированные на 30 сентября, проходят особенно успешно, а восстановление занимает намного меньше времени.
У незамужних девушек в этот день повышаются шансы встретить спутника жизни, а также 30 сентября является лучшим днем для лечение женских болезней и снятия порчи.
Фото: [freepik.com]
Запреты на 30 сентября
В этот день нельзя вечером париться в бане, так как это чревато ссорами в семье, а знакомство и сватовство не принесут удачи. Женщины 30 сентября не занимались рукоделием и тяжелой работой или другими делами по дому.
Не приветствуется и громкое, шумное застолье. Люди старались не ссориться в этот день с родными. Наоборот, лучше найти в себе силы помириться.
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