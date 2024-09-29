Народные приметы на 30 сентября: как в этот день определить погоду на зиму

Международный день переводчика, день интернета и любви к людям ежегодно отмечают 30 сентября. Кроме того, в этот день поздравляют представительниц женского пола с именами Вера, Надежда и Любовь.

Но важно помнить, о чем предупреждают народные приметы. Например, в этот день нельзя свататься и ругаться с родными, а все операции проходят успешно.

Приметы о погоде

О ранней весне, согласно приметам, можно судить по линяющим белкам, а если кошка в этот день моется — дождя не будет. Стужу можно предсказать по летящим зябликам, а если в этот день полетят журавли — ожидается мороз.

Приметы гласят, что зима выдастся очень холодная, если еж располагает свое логовище в середине леса.

Полезные советы на 30 сентября

Родившиеся в этот день, согласно поверьям, редко вырастают счастливыми. Чтобы исправить судьбу, человеку нужно носить сапфир в качестве талисмана. Операции, запланированные на 30 сентября, проходят особенно успешно, а восстановление занимает намного меньше времени.

У незамужних девушек в этот день повышаются шансы встретить спутника жизни, а также 30 сентября является лучшим днем для лечение женских болезней и снятия порчи.

Фото: [ freepik.com ]

Запреты на 30 сентября

В этот день нельзя вечером париться в бане, так как это чревато ссорами в семье, а знакомство и сватовство не принесут удачи. Женщины 30 сентября не занимались рукоделием и тяжелой работой или другими делами по дому.

Не приветствуется и громкое, шумное застолье. Люди старались не ссориться в этот день с родными. Наоборот, лучше найти в себе силы помириться.

Ранее стали известны лучшие имена для знака зодиака Весы.