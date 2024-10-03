Народные приметы на 4 октября: почему в этот день нельзя копить деньги

Всемирный день животных и День улыбки ежегодно отмечают 4 октября. Также в эту дату празднуют День таблицы умножения, любителей гольфа и праздник пледа.

Согласно народным приметам, в этот день не стоит ходить в лес без компании и оставлять грязную посуду, а если сварить мужу кашу с медом, отношения станут крепче. О чем еще говорят поверья 4 октября — в материале «Подмосковье сегодня».

Как определить погоду на месяц

Издавна считалось, что погода 4 октября сохранится без каких-либо изменений на следующие 4 недели. Но если в этот день солнечно и тепло, но ветер дует с севера или северо-востока, то зима будет холодной.

Если высокие пористые облака плывут медленно — погода наладится, а ярко-оранжевое солнце, согласно приметам, предвещает сильный ветер. О ненастье можно судить, если днем холодно, а к ночи теплеет.

Почему нельзя ходить в лес и ругаться

Запрещено 4 октября конфликтовать, ругаться и особенно о чем-то поспорить. Считалось, что лучше не бездельничать, чтобы не потерять заработанное и не столкнуться с проблемами в финансах.

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Плохой приметой считается откладывать на «черный день», потому что это его приближает. А если пойти в лес в одиночестве, можно пропасть. Не желательно оставлять грязную посуду на столе, чтобы не спровоцировать ссору в доме.

Как укрепить отношения и найти жениха

Поверья гласят, что 4 октября обязательно нужно много работать, потому как это сулит благополучие и улучшение финансовой сферы в самое ближайшее время. Желательно в этот день и стараться быть дружелюбным, потому что это также приведет к хорошему достатку.

Если девушки хотели выйти замуж, они наводили порядок и чистоту с особой тщательностью. Так дамы показывали себя с лучшей стороны, когда сваты ходили по деревне и выбирали невест. На огороде разбрасывали золу, чтобы был хороший урожай, а женщины варили мужьям густую кашу с медом, чтобы скрепить отношения.

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