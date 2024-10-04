Народные приметы на 5 октября: почему в этот день нельзя есть рыбу и как узнать погоду по мышам

Каждый год 5 октября отмечается День учителя, День работников уголовного розыска, Всемирный день изготовления открытки и День яблочной запеканки.

Наши предки знали, что в этот день нельзя ловить и есть рыбу, ругаться и спать до обеда. Зато спастись от болезней 5 октября можно с помощью осины. Подробнее о народных приметах на этот день — в материале «Подмосковье сегодня».

Прогноз погоды по мышам

Издавна считалось, что снег ляжет поздно, если листья с березы 5 октября еще не опали. Если шишек кедра, ели или сосны мало, то суровой зимы не будет, а роняющая листья осина предвещает скорый конец осени.

Также наши предки верили, что полевые мыши, которые запасаются кормами больше, чем обычно, предупреждают о снежной и морозной зиме, а если рябчик прилетает в ельник 5 октября, то скоро начнется листопад.

Нельзя лениться и есть рыбу

В этот день нельзя покупать, ловить, продавать и особенно есть рыбу — начнутся неудачи. Запрещено ругаться 5 октября, потому что это чревато разладом в семье и доме.

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Не стоит лениться или спать до обеда, так как могут начаться проблемы в сфере финансов. Также плохой приметой считалось лечь в чужую постель в эту ночь. Согласно поверьям, могут передаться чужие болезни.

Спастись от несчастий с помощью осины

С особым почтением 5 октября относились к осине, потому что приметы гласят, что она может забрать печаль и спасти от несчастий. В качестве оберега и сглаза осиновые колья ставили у ворот и в углах дома.

Осину также использовали для лечение осенней лихорадки, делая из нее отвар. В этот день заканчивается период сбора редьки. Ее хранили и использовали против разных болезней, а сажали в огороде в большом количестве, чтобы хватило на всю зиму до весны.

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