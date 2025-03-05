Народные приметы на 6 марта: что можно и нельзя делать на Тимофея-весновея

Преподобного Тимофея вспоминает православная церковь 6 марта. В народе праздник называют Тимофей-весновей. Подробнее о святом и приметах на 6 марта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Тимофей, также известный как Тимофей Васильевич Белозерский, был учеником Сергия Радонежского и основателем нескольких монастырей на Вологодской земле. Тимофей родился в благочестивой семье и с юных лет стремился к монашеству. Приняв постриг, он прославился своим аскетизмом и духовной мудростью. По благословению Сергия Радонежского, он отправился на Белое озеро, где основал обитель, ставшую центром духовного просвещения.

Память преподобного Тимофея отмечается 6 марта. В этот день верующие посещают храмы, молятся святому о помощи в духовных и житейских нуждах. Традиционно пекут постные пироги и раздают нуждающимся, помня о милосердии святого. В народе считали, что 6 марта нельзя грустить, чтобы не прожить в таком настроении весь год, а также дурной приметой считается выпивать.

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Приметы

Сухой воздух — к потеплению;

Ласточки прилетели — к теплу;

Высокие сугробы во дворе — к теплой погоде;

Если встретить белого зайца, то обязательно выпадет снег;

Снег тает вокруг деревьев, оставляя пологие края — к скорому теплу, если крутые — долго будет холодно;

Обычно рожденные в этот день становятся старшими в семье;

Весна наступила быстро — к ранней осени;

Выпивать нельзя — к дурным последствиям;

В ночь на 6 марта снятся вещие сны;

Нельзя сажать и поливать любые растения — они не будет расти;

Не стоит оставлять начатыми дела, их нужно довести до конца;

Если подул южный или восточный ветер, то весна будет сухой и теплой;

Нельзя ругаться, материться и ссориться с близкими;

Нельзя грустить, чтобы не провести весь год в таком настроении.

Именины в этот день отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Павел, Тимофей, Анфиса.

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