Народные приметы на 6 марта: что можно и нельзя делать на Тимофея-весновея

Тимофей-весновей: почему 6 марта следует отказаться от алкоголя

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Преподобного Тимофея вспоминает православная церковь 6 марта. В народе праздник называют Тимофей-весновей. Подробнее о святом и приметах на 6 марта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Тимофей, также известный как Тимофей Васильевич Белозерский, был учеником Сергия Радонежского и основателем нескольких монастырей на Вологодской земле. Тимофей родился в благочестивой семье и с юных лет стремился к монашеству. Приняв постриг, он прославился своим аскетизмом и духовной мудростью. По благословению Сергия Радонежского, он отправился на Белое озеро, где основал обитель, ставшую центром духовного просвещения.

Память преподобного Тимофея отмечается 6 марта. В этот день верующие посещают храмы, молятся святому о помощи в духовных и житейских нуждах. Традиционно пекут постные пироги и раздают нуждающимся, помня о милосердии святого. В народе считали, что 6 марта нельзя грустить, чтобы не прожить в таком настроении весь год, а также дурной приметой считается выпивать.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Сухой воздух — к потеплению;
  • Ласточки прилетели — к теплу;
  • Высокие сугробы во дворе — к теплой погоде;
  • Если встретить белого зайца, то обязательно выпадет снег;
  • Снег тает вокруг деревьев, оставляя пологие края — к скорому теплу, если крутые — долго будет холодно;
  • Обычно рожденные в этот день становятся старшими в семье;
  • Весна наступила быстро — к ранней осени;
  • Выпивать нельзя — к дурным последствиям;
  • В ночь на 6 марта снятся вещие сны;
  • Нельзя сажать и поливать любые растения — они не будет расти;
  • Не стоит оставлять начатыми дела, их нужно довести до конца;
  • Если подул южный или восточный ветер, то весна будет сухой и теплой;
  • Нельзя ругаться, материться и ссориться с близкими;
  • Нельзя грустить, чтобы не провести весь год в таком настроении.

Именины в этот день отмечают: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Павел, Тимофей, Анфиса.

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