Народные приметы на 6 октября: почему нельзя пересчитывать деньги и хвалить чужую красоту

Каждый год 6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитания, День российского страховщика и Всемирный день улыбки. Также дата считается Днем лапши, барсука и любителя чеснока. Православные 6 октября отмечают праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери.

В этот день нельзя пересчитывать деньги и проблемы, а также думать о плохом. Не следует строить новые планы и хвалить чью-то красоту. Подробнее о народных приметах на 6 октября — в материале «Подмосковье сегодня».

Погодные приметы

Ореол вокруг Луны 6 октября предвещал перемену погоды, а красные тучи на закате появлялись перед пасмурной и дождливой погодой. Чем более отдаленным в этот день видится горизонт, тем ближе начало дождя.

Осенний иней, согласно приметам, обещает сухую, солнечную погоду и тепло. Если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний — зима будет ранняя, а если сорная трава высокая — снега будет много.

Хорошие приметы на 6 октября

Издавна было принято протапливать избу и утеплять дома 6 октября. Также люди продолжали заготавливать дрова. В этот день старались не думать о плохо, а проводить день в хорошем настроении и дружной компании.

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Хозяйки пекли лепешки с картошкой, для приготовления которых смешивали толченую картошку с молоком и яйцом. После этого клали в ржаную лепешки и обязательно угощали блюдом детей.

Запреты на 6 октября

В этот день нельзя пересчитывать свои проблемы, потому что столько же их и придет вновь. Если в этот день хвалить чью-то красоту или достаток, у человека все изменится к худшему. Лучше не строить планов и не совершать покупки, так как возможна трата денег впустую и порча уже имеющегося имущества.

Плохой приметой также считается давать деньги в долг и пересчитывать их. Супругам 6 октября нельзя ссориться, а лучше всего и вовсе провести вечер вместе. Приметы гласят, что разлука в этот день может привести к серьезным семейным проблемам.

Ранее эзотерик рассказала, как мир изменится после солнечного затмения 2 октября.