Народные приметы на 6 сентября: как определить погоду по ветру и почему нельзя ходить в лес

Наши предки с помощью ветра и облачности в ночное время 6 сентября могли узнать качество урожая на следующий год и погоду на всю осень. Кроме того, они знали, почему в этот день нужно носить льняную одежду и нельзя смотреть на солнце. Подробнее о приметах на 6 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погода

Ясная ночь, согласно приметам, предвещает хорошую погоду, а дождь в этот день — к сухой осени и хорошему урожаю на будущий год. Ветер 6 сентября сулит несчастье, поэтому лучше остаться дома и провести день в спокойной обстановке.

Принято считать, что дождь в этот день говорит о сухой осени и плохом урожае в следующем году. Если солнце закрыто черными тучами, значит холода не заставят себя ждать.

Что запрещено 6 сентября

В этот день не стоит совершать какие-либо действия с острыми предметами, так как увеличен риск получения травм. Кроме того, не разрешается ссориться, кричать и громко смеяться, потому что так можно привлечь трудности.

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Согласно поверьям, 6 сентября нельзя принимать подарки от неизвестных людей и ходить в лес, чтобы не заблудиться. Чтобы избежать болезней глаз, в этот день не смотрели на восход солнца.

Что нужно сделать 6 сентября

Лучше всего не уходить далеко от дома, а заниматься привычными делами во дворе или огороде. Также в этот день принято носить льняную одежду. Издавна считалось, что именно эта ткань придает сил.

Также приметы гласят, что в это день 12 желтых листьев с разных деревьев и засушить. Это простое действие приносит удачу и благополучие в дом.

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