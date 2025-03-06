Народные приметы на 7 марта: зачем женщины умывались молоком в День святого Маврикия

Память святого Маврикия чтится православной церковью 7 марта. Подробнее о жизни священномученика и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой Маврикий — римский военачальник III века. Возглавляя Фиваидский легион, состоявший из христиан, он отказался участвовать в языческих обрядах перед битвой. Этот поступок неповиновения привел к трагической гибели всего легиона вблизи швейцарского города Агаун. Маврикий и его соратники предпочли смерть отречению от Христа.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святому о защите и укреплении духа. Имя Маврикий, означающее «мавр», символизирует его африканское происхождение. Традиции этого дня включают чтение жития святого, размышления о его подвиге и дела милосердия. Святой Маврикий считается покровителем солдат, оружейников и рыцарей, поэтому к нему обращаются за помощью в укреплении силы духа и защите от врагов.

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Приметы

Сосны и ели шумят — к теплу;

Грачи играют — будет хорошая погода;

Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде;

Жаворонок запел — весна будет ранней;

В этот день холодно — к дождливому лету;

Если в этот день женщина увидела первую ласточку, она должна умыться молоком, чтобы лицо было белым и молодым;

Посадить в этот день капусту — к хорошему ее урожаю, не будет гусениц;

Разорить ласточкино гнездо — грех;

Облака высоко висят — к затяжным дождям со снегом;

Сыпет снег, разыгралась вьюга — весна придет еще не скоро;

Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое — к ухудшению погоды.

Именины в этот день отмечают: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вальдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Осип, Сергей, Степан, Теодор, Тит, Федор, Филипп.

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