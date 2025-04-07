Народные приметы на 8 апреля: что можно и нельзя делать в День Василия Нового
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 8 апреля вспоминает преподобного Василия Нового. В народе на эту дату приходится День Гавриила Благовеста. Подробнее о поверьях и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Почитание Василия Нового знаменует приход весны и пробуждение природы. Сведения о его жизни отрывочны и переплетены с легендами. Считается, что он был одним из первых земледельцев, обучивших людей выращиванию зерна и скотоводству.
В народном календаре 8 апреля — день, когда принято обращаться к Василию Новому с просьбами о хорошем урожае и здоровье скота. В этот день совершались обряды, направленные на привлечение плодородия. Женщины пекли обрядовые хлеба в форме жаворонков, символизирующих возвращение птиц и начало весенних полевых работ. Считалось, что в этот день нельзя грустить и плакать, чтобы не привлечь в дом несчастья. Наоборот, необходимо радоваться и веселиться, чтобы привлечь удачу и благополучие.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если сегодня заморозки — весна будет долгой и холодной;
- Вода в оврагах течет и снова замерзает — к среднему урожаю;
- В какую сторону ложатся спать животные спиной — оттуда подует ветер;
- Если зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель;
- Верба зацвела — пора пчел на пасеке выставлять;
- Светлый восход солнца — можно убирать сани, снега уже не будет;
- Снег на крышах лежит — не растает еще 30 дней;
- В этот день нельзя выбрасывать крошки со стола, их отдавали птицам;
- Нельзя обижать домашнюю скотину и любых других животных;
- Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и пить алкоголь, так как продолжается пост;
- С этого дня женщины не пряли, так как уже начинаются полевые и огородные работы — рукоделие откладывали до следующей зимы.
Именины в этот день празднуют: Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья.
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