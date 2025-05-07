Народные приметы на 8 мая: что можно и нельзя делать в день Марка-ключника

Апостола и евангелиста Марка чтят православные верующие 8 мая. В народе дата известна как Марк-ключник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Евангелист Марк — один из четырех авторов канонических Евангелий. Считается, что Марк был спутником апостолов Петра и Павла, участвовал в их миссионерских путешествиях и записывал проповеди Петра, которые и легли в основу его Евангелия.

Согласно преданию, Марк происходил из знатной еврейской семьи, проживавшей в Иерусалиме. Его мать, Мария, принимала в своем доме первых христиан, и там же, вероятно, происходила Тайная Вечеря. Некоторые исследователи отождествляют Марка с юношей, который в Гефсиманском саду бежал от стражников, оставив им свою одежду. Евангелие от Марка — самое короткое и, как полагают, самое раннее из четырех.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные апостолу. В народе существует поверье, что 8 мая нельзя грустить и злиться, иначе святой Марк может отвернуться. Считается, что в этот день следует помогать нуждающимся, проявлять милосердие и доброту. Крестьяне обращались к Марку с молитвами о хорошем урожае и защите полей от непогоды.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Кукушка кукует — больше морозов не будет;

Если день ясный — будет хороший урожай яровых;

Дождь в этот день говорит о том, что хорошо уродится рожь;

Осина стоит в сережках — жди богатый урожай овса;

Частые и холодные дожди — не будет меда;

Если яблони еще не зацвели — урожаю не быть;

Чем радуга зеленее — тем сильнее осадки;

Дождь перед семью часами утра сулит ясное небо перед одиннадцатью;

В саду и огороде появились птицы — быть хорошему урожаю на грядках и деревьях;

Если после продолжительного дождя запели птицы — ненастье закончится;

Соловей запел — уровень воды в реках начал понижаться;

Если день ясный — будет хороший урожай яровых;

Женщинам нельзя ругаться с близкими и повышать голос на окружающих;

Плохой приметой считается, если мужчина обидит женский пол любого возраста в Марков День — может быть потеря достатка;

В доме в этот день раскладывали крапиву, чтобы очистить от зимнего застоя.

Именины в этот день отмечают: Василий, Марк, Сергей и Ника.

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