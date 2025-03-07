Народные приметы на 8 марта: что женщинам нельзя делать в Поликарпов День

Поликарпов день отмечается в народном календаре 8 марта. В этот день православная церковь чтит память священномученика Поликарпа Смирнского. Подробнее о святом и поверьях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Протоиерей Поликарп, также известный как Павел Павлович Приклонский, родился в 1844 году в семье священника. С юных лет он отличался глубокой верой и тягой к служению Богу. После окончания духовной семинарии был рукоположен в священники и назначен в сельский приход. Отец Поликарп был известен своей добротой, мудростью и бескорыстной любовью к людям. Он помогал бедным, утешал скорбящих, наставлял заблудших. Его проповеди были простыми и понятными, но всегда проникали в самое сердце.

День памяти святых жен-мироносиц отмечался в семье отца Поликарпа иначе. В этот день он служил особую службу, прославляя подвиг этих женщин, последовавших за Христом. После службы устраивалось скромное угощение, на котором отец Поликарп говорил о роли женщины в семье и обществе, призывая к любви, милосердию и духовной чистоте.

Православные верующие 8 марта посещают храмы, где возносят молитвы священномученику Поликарпу, прося его заступничества и помощи в духовных и мирских делах. Особенно молятся об исцелении от болезней и укреплении веры. Существует обычай печь в этот день хлебцы, которые раздают нуждающимся и близким. Это символизирует милосердие и заботу о ближнем. В Поликарпов день стараются избегать ссор и конфликтов, посвящая время молитве и размышлениям о духовном.

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Приметы

Если в этот день выпадает снег, значит и неделя Пасхи будет холодная, если сухо, то не будет дождя и на Пасху;

Воробьи вьют гнезда, а сороки улетают в лес — к устойчивому теплу;

Птицы прилетели — много хлеба будет;

Лошадь на земле лежит — к вьюге;

Зяблик закричал — к заморозкам;

Горшки и кастрюли легко перекипают через край — к снегопаду;

Если девушка в этот день попытается приворожить любимого, он скоро ответит ей взаимностью;

Если женщина получила цветы, но не знает от кого — скоро ей предстоит взаимно в кого-то влюбиться;

Незамужней девушке нельзя отмечать 8 марта в окружении женщин — до конца года свадьбы не будет;

Услышать стук дятла — к поздней весне;

Туманный день — к заморозкам.

Именины в этот день празднуют: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Матрена.

Ранее стало известно, что человечеству ждать от Кровавой Луны 14 марта.