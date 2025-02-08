Народные приметы на 9 февраля: почему нельзя мыть голову в Златоустов День

Народный праздник Златоустов День ежегодно отмечается 9 февраля. Также его называли Златоустьев огонь. Подробнее о народных приметах и о том, что нужно сделать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Златоустов День является одним из самых значимых народных праздников, укоренившихся в русской культуре. Этот день посвящен святому Иоанну Златоусту, известному оратору и богослову. В старину в этот день собирались семьями, чтобы помолиться и попросить о благополучии, мире и согласии в домах.

Подготовка к празднику начиналась заранее: люди пекли пироги, готовили угощения, а деревни наполнялись музыкальным звучанием, танцами и народными играми. Современные празднования проходят с ярмарками, мастер-классами и выставками. Не принято в этот день дарить и получать подарки, чтобы не навлечь на себя беду. Плохой приметой также считается обжечься, порезаться или споткнуться 9 февраля.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Облака идут против ветра — к снегу;

Собаки валяются на снегу — к вьюге;

Запотели окна в доме — к стуже;

Оттепель в этот день обманчива — надолго не задержится;

В этот день в доме должен гореть очаг, чтобы в семье весь год царили мир, покой и достаток;

Топить печь сырыми дровами 9 февраля — к несчастью в доме;

Мыть голову в этот день считается дурной приметой;

Нельзя дарить и получать подарки, чтобы избежать беды;

Плохой приметой считается обжечься в этот день, а также порезаться и споткнуться;

Ритуальным блюдом 9 февраля считались пироги-расстегаи с разными начинками: мясо, грибы, рыба.

Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Петр, Иван.

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