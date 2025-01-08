Народные приметы на 9 января. Как обезопасить дом от нечисти в Степанов День

Святого Стефана вспоминает православная церковь 9 января. В народе праздник называют Степанов День. Подробнее о святом и поверьях на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Степанов день, отмечаемый 9 января, занимает особое место в народном календаре. Этот день связан с праздником святого Стефана, который почитается как покровитель пастушества и охранитель домашних животных. В русской традиции этот день считался временем, когда стоило учиться уважению к природе и заботе о животных, особенно о скоте, который зимой требует особого внимания.

Согласно обычаям, в Степанов день хозяева старались угостить своих домашних питомцев, подавая им лучшие корма и заботясь о тепле в их загоне. В некоторых регионах существовал обычай устраивать праздник для всей семьи, собирая всех вместе за общим столом. Важно было делиться теплом и радостью, а также обмениваться добрыми пожеланиями.

Еще одной интересной традицией было проведение различных обрядов с целью защиты и благополучия в новом году. Люди верили, что в этот день особенно важно обращаться к предкам, прося их о помощи и привлечения благословении.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если огородить свой дом осиновыми кольями, никакая нечисть во двор не войдет;

Если в деревню прибежал заяц — будет затяжная стужа;

Туман над полем — к теплой погоде;

У коней потные копыта — скоро наступит долгожданное тепло;

Мороз и солнце за окном — год будет урожайным;

Над равнинами стелется туман или дым — к потеплению;

Если напоить лошадь из ведра, в котором лежит серебряная монетка — она весь год будет смирной;

Родившийся 9 января будет хорошим и рачительным хозяином в своем доме;

В древности пастухи заключали договор с крестьянами, которые имели скот.

Именины в этот день отмечают: Тихон, Федор, Антонина, Степан.

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