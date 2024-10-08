Народные приметы на 9 октября: почему в этот нельзя носить старую обувь

Всемирный день почты, праздник Иван Богомол, День борьбы с ожирением домашних животных, а также гвоздестояния, отражений в лужах и День нанотехнологий отмечаются ежегодно 9 октября.

Народные поверья на этот день гласят, что нельзя надевать старую обувь, ругаться и брать в руки острые предметы. Что нужно сделать в этот день и как определить погоду по звездам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Согласно поверьям, если в этот день дождь со снегом, то в январе трижды ждите сильных оттепелей, а если выпадает снег — зима наступит 21 ноября. О ненастье судили по солнцу, которое садится в мутную белесую тучку.

Яркие звезды — к приятной погоде, а тусклые — к снегу или другим осадкам. Если ветер 9 октября дует после длительного затишья — пойдет снег или дождь. А красные тучи в этот день на закате обещают ветер.

Плохие приметы

Запрещено есть чеснок или лук 9 октября, а также надевать старую и неудобную обувь, чтобы не наступила черная полоса. Не стоит ссориться или ругаться с друзьями и близкими, а после обеда не работать, чтобы не навлечь беды на дом и хозяйство.

Женщины в этот день старались не делать сложные прически. Запрещено и стричь волосы 9 октября. Согласно приметам, лучше не брать острые предметы в руки в этот день, иначе могут начаться конфликты в семье.

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Хорошие приметы

Издавна 9 октября путники молились Иоанну Богослову, так как он является покровителем тех, кто в дороге. Также его причисляют к покровителям художников и всех, кто относится к изобразительному искусству. К святому обращались за вдохновением.

Кроме того, издавна в этот период проходили смотрины и проводились свадьбы. Сватов было принято встречать накрытым столом, а в случае отказа от яств выносили тыквы, украшенные лентами.

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