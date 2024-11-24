Народные приметы на Иоанна Снежного 25 ноября. Кому в этот день нельзя покупать обувь

Святого Иоанна Милостивого чтит православная церковь 25 ноября. Также этот день известен в народном календаре как Иоанн Снежный. Чем отличился святой при жизни и о чем предупреждают народные поверья этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Иоанн Милостивый родился в знатной семье и с ранних лет проявлял доброту и сострадание к окружающим. Оставив мирское, он решил посвятить свою жизнь служению Богу и помощи страждущим. Иоанн помогал нищим, исцелял больных и утешал опечаленных. Его обителью были не роскошные дворцы, а простые хижины, где каждый мог найти приют. Святой прославился своими чудесами и великими делами.

Издавна в этот день в храмах звучат молитвы о милосердии и покаянии. Православные приносят свечи и цветы, молятся Ивану Милостивому одаровании счастья и хорошего самочувствия для детей. Не менее распространенной традицией является совершение благотворительных поступков — помощь нуждающимся, а также поддержка пожилых и больных. Все хорошие поступки, согласно приметам, облегчают участь ушедших из жизни родственников.

В старину 25 ноября был последним днем для организации свадеб. Не следует совершать плохие поступки или желать кому-то зла в этот день, а к любому данному совету лучше прислушаться, так как он по-настоящему верный.

Приметы

Если в этот день жена накормит мужа орехами, он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать;

Данные в этот день советы окажутся наиболее верными;

Вещь, купленная на Иоанна, прослужит очень долго;

Если до 25 ноября одинокая девушка не найдет себе парня, останется одна до самой Масленицы;

Фото: [ freepik.com ]

Доброе дело в этот день, согласно поверьям, облегчит участь умерших родственников;

Низкие облака — к морозам;

Какая погода на Иоанна — такой будет и начало декабря;

В этот день нельзя совершать плохие поступки или желать кому-то плохого;

Плохой приметой считается, если молодая девушка купит обувь вместе с подругой — к неудачам в любви.

Именины в этот день празднуют: Матвей, Борис, Константин, Федор, Дмитрий, Лев, Афанасий, Степан, Николай, Иван.

Ранее депутат Милонов предложил запретить подросткам до 14 лет пользоваться соцсетями без разрешения родителей.