Народные приметы на Ионов день 18 ноября: традиции и запреты

Православная церковь 18 ноября чтит память святителей Тихона и Ионы. Именно поэтому в народе дата известна как Ионов день. Подробнее о святых и поверьях на 18 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, жил в непростой период начала 20 века, когда церковь столкнулась с испытаниями и гонениями. Святитель Ион, ставший первым патриархом, не менее важен в этой истории. Он укрепил Церковь в смутные времена, возрождая православие. Оба святителя, несмотря на различные эпохи и условия, были проводниками веры.

В день памяти святителей в церквях проводятся литургии, молебны, а также специальные службы. Верующие собираются за общими трапезами, делятся своими переживаниями и просят у святых помощи. Не принято 18 ноября поднимать чужие деньги с земли, совершать крупные покупки и принимать важные решения.

Приметы

Снег ложится ровно — хорошо уродится рожь;

Много инея на деревьях — к оттепели;

Молния зимой — к буре;

18 ноября нельзя нигде ставить свою подпись, чтобы ее не украли;

Если купили что-то крупное — оно долго не прослужит;

Если с утра начать в доме уборку — она пройдет очень быстро;

Фото: [ freepik.com ]

Если в этот день пойти в баню — до конца зимы будешь здоровым;

Не стоит принимать важные решения, заключать сделки и решать серьезные вопросы — ничего не получится;

Плохой приметой считается поднять чужие деньги с земли;

После уборки обязательно мылись, чтобы тело было чистым.

Именины в этот день отмечают: Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.

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