Народные приметы в день памяти Георгия Победоносца 16 ноября: что можно и нельзя делать
Фото: [freepik.com]
Великомученика Георгия Победоносца вспоминает православная церковь 16 ноября. В народе этот день известен как Анна Холодная. Подробнее о жизни святого и приметах 16 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Родившись в Каппадокии в 3-м веке, Георгий вскоре стал известен как благородный воин и христианский мученик. Вдохновленный своими убеждениями, он отважно выступил против языческих идолов, что привело к его столкновению с жестоким римским правителем. Согласно преданию, великомученик был заключен в темницу, где перенес жестокие пытки, но его вера не угасла. Самой знаменитой считается история о спасении им царевны от дракона, угрожавшего ее народу. В день его памяти в церквях проводятся богослужения, где верующие молятся святому о защите и помощи в трудные времена.
Фото: [freepik.com]
Анна Холодная считается покровительницей семейного благополучия и здоровья. Многие в этот день подают милостыню и совершают добрые дела. Традиционно 16 ноября готовят особые блюда, связанные с урожаем и зимними запасами. Среди сравнительно новых обычаев — народные гуляния и концерты.
В день памяти этих святых нельзя ругаться и жаловаться на жизни, а также не стоит выходить из дома, если нет важной причины или особой необходимости.
Приметы
- Если ночью звезды искрятся и блестят — жди морозов;
- Корова ложится под навес — к ненастью;
- Мыши роют норы — к зимней стуже;
- В печи сильное пламя — к снежной буре;
- У родившихся в этот день «золотые руки»;
- Если надушиться духами 16 ноября, не тронет ни один дух;
- Если человек планирует выйти из дома, необходимо прочитать молитву, чтобы ничего не случилось по пути;
- Но лучше не выходить из дома без крайней необходимости;
- Нельзя жаловать на свою судьбу, иначе дела станут еще хуже;
- Нельзя ссориться и ругаться, особенно супругам;
- Девушки садились за рукоделие, ткали и пряли.
Именины в этот день отмечают: Сергей, Кузьма, Василий, Евдокия, Анна, Петр, Илья, Викентий, Николай, Иосиф.
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