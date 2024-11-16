Народные приметы в Еремин день 17 ноября

Издавна 17 ноября считался мистическим днем, в который необходимо строго соблюдать определенные правила. В народе эту дату называли Ереминым днем, а православная церковь чтит великомучеников Никандра и пресвитера Ермия, которые считаются учениками апостола Петра. Подробнее о жизни святых и предупреждениях народных примет 17 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обряды

Никандр был мыслителем и пастырем. Он посвятил свою жизнь служению людям, стремясь к духовному просвещению своей паствы. Святой активно проповедовал христианские ценности, а также заботился о бедных и страждущих. Пресвитер Ермий был верным спутником Никандра. Труды Ермия в распространении учения Христа сделали его уважаемым духовным лидером. Совместно они способствовали становлению крепкой христианской общины.

Каждый год 17 ноября христиане чтят их память, собираясь в храмах для литургии. Традиционно в этот день принято готовить на семейный стол угощения. Кроме того, люди не давали в долг и не выносили из дома какие-либо вещи. А в ночь с 16 на 17 ноября старались запомнить сны, потому что они, согласно приметам, вещие.

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Приметы

Если женщина страдает от пьянства или неверности мужа, ей нужно удержать его в этот день в кругу семьи, чтобы привязать к дому;

Лес вдали почернел — к оттепели;

Перед Ереминым днем над окнами и дверями нужно начертить мелом кресты, чтобы нечисть не проникла в дом;

В этот день не следует играть свадьбы, заключать сделки и судиться, а также знакомиться с новыми людьми;

Запрещено выносить из дома что-либо, даже самый маленький уголек;

Нельзя давать деньги в долг, чтобы не отдать счастье в чужие руки;

Нужно запомнить, что приснилось в ночь с 16 на 17 ноября, так как сны вещие и подскажут, чего стоит бояться в жизни.

Именины в этот день отмечают: Александр, Николай, Евгения, Илья, Степан, Иван, Порфирий.

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