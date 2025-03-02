Народный календарь: что нельзя делать 3 марта

Православная церковь 3 марта чтит память святых Архипа и Филимона. Считается, что в этот день нужно молиться о благосостоянии семьи и богатом урожае. Подробнее о других народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Архип и Филимон — христианские мученики, жившие в 1-м веке в Колоссах (Фригия). Архип был христианином и занимал видное положение в местной общине. Филимон и его жена Апфия были богатыми и благочестивыми людьми, сделавшими из своего дома место собраний для верующих. При императоре Нероне, во времена гонений на христиан, Архип, Филимон и Апфия были схвачены за свою веру. Их подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от Христа. Однако они остались непоколебимы в своей вере и мужественно перенесли все страдания.

В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святым и просят их заступничества. Верующие вспоминают мужество святых и верность Христу, стремясь подражать их добродетелям. В народе этот день связан с различными приметами и обычаями, отражающими переход от зимы к весне. Например, если прилетела птица овсянка — скоро наступит теплая и сухая весенняя погода.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;

Овсянка прилетела — скоро наступит теплая и сухая весенняя погода;

Река разлилась — на заливных лугах будет много травы;

Много снега — много хлеба;

Ручьи текут — к богатому урожаю;

Сосульки с крыш свисают — к затяжной зиме;

Туман в этот день — к дождливому лету;

В печке дрова трещат — к холодам;

Родившийся в этот день будет обладать красивым певческим голосом, а также сможет понимать язык птиц и ветров;

Звезд мало — к снегопаду;

Луну на небо почти не видно — утром пойдет снег;

Деревья почернели — наступит тепло;

Звезды на небе яркие и мерцают сильно — к затяжным холодам;

В этот день накрывали стол для всей семьи, пекли каравай и пирожки с разными начинками;

Нужно чистить снег возле дома;

Нельзя бездельничать и сквернословить;

Нельзя начинать ремонт и намеренно искать птицу овсянку.

Именины в этот день празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Ранее протоиерей рассказал, что должен сделать каждый православный в Прощеное воскресенье.