Народный календарь: что нельзя делать 3 марта
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 3 марта чтит память святых Архипа и Филимона. Считается, что в этот день нужно молиться о благосостоянии семьи и богатом урожае. Подробнее о других народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Архип и Филимон — христианские мученики, жившие в 1-м веке в Колоссах (Фригия). Архип был христианином и занимал видное положение в местной общине. Филимон и его жена Апфия были богатыми и благочестивыми людьми, сделавшими из своего дома место собраний для верующих. При императоре Нероне, во времена гонений на христиан, Архип, Филимон и Апфия были схвачены за свою веру. Их подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от Христа. Однако они остались непоколебимы в своей вере и мужественно перенесли все страдания.
В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святым и просят их заступничества. Верующие вспоминают мужество святых и верность Христу, стремясь подражать их добродетелям. В народе этот день связан с различными приметами и обычаями, отражающими переход от зимы к весне. Например, если прилетела птица овсянка — скоро наступит теплая и сухая весенняя погода.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;
- Овсянка прилетела — скоро наступит теплая и сухая весенняя погода;
- Река разлилась — на заливных лугах будет много травы;
- Много снега — много хлеба;
- Ручьи текут — к богатому урожаю;
- Сосульки с крыш свисают — к затяжной зиме;
- Туман в этот день — к дождливому лету;
- В печке дрова трещат — к холодам;
- Родившийся в этот день будет обладать красивым певческим голосом, а также сможет понимать язык птиц и ветров;
- Звезд мало — к снегопаду;
- Луну на небо почти не видно — утром пойдет снег;
- Деревья почернели — наступит тепло;
- Звезды на небе яркие и мерцают сильно — к затяжным холодам;
- В этот день накрывали стол для всей семьи, пекли каравай и пирожки с разными начинками;
- Нужно чистить снег возле дома;
- Нельзя бездельничать и сквернословить;
- Нельзя начинать ремонт и намеренно искать птицу овсянку.
Именины в этот день празднуют: Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
Ранее протоиерей рассказал, что должен сделать каждый православный в Прощеное воскресенье.