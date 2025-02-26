Народный календарь: к каким врачам не стоит ходить 27 февраля

Православные верующие 27 февраля вспоминают святого Кирилла, который более известен как Константин по прозвищу Философ из Константинополя. Кирилл был византийским миссионером и вместе с братом Мефодием создал славянскую азбуку. Подробнее о святом и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

С ранних лет святого Кирилла завораживали истории о древних героях и мудрых правителях, что шепотом передавались из уст в уста на шумных рынках. Он рос любознательным юношей, получая знания в стенах Патриаршей академии. Кирилл мечтал служить Богу и народу.

Судьба привела его на путь миссионерства. Вместе с братом Мефодием он отправился в славянские земли, где их ждали языческие племена, поклонявшиеся идолам. Братья несли им не только веру, но и знание, создав славянскую азбуку, чтобы Священное Писание стало доступным каждому.

В этот день православные христиане посещают церковные службы, посвященные Кириллу. Читаются молитвы и акафисты, прославляющие его добродетели. Многие верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в учебе и духовном росте. Считается, что 27 февраля не стоит ходить к косметологу или стоматологу, а также следует воздержаться от стрижки волос и ногтей. Зато покупки в этот день будут радовать долго и принесут пользу.

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Приметы

Хорошая погода — к морозам;

Тучи сбежались в одну кучу — к ненастью;

Тетерев срывается с места и быстро перелетает поле —перед снегопадом;

На столах в этот день стоял сбитень — горячий безалкогольный напиток из меда и пряностей;

Не следует планировать визит к врачу, особенно косметологу и стоматологу;

Стоит воздержаться от стрижки волос и ногтей;

Покупки, сделанные 27 февраля, прослужат долго и принесут большую пользу;

В эзотерике считается, что этот день хорошо подходит для лечения алкогольной зависимости;

Деревья покрылись инеем — к оттепели;

Небо на закате красное — будет сильный ветер;

Если в этот день ударил мороз, значит лето будет жарким.

Именины в этот день отмечают: Авксентий, Авраамий, Георгий, Исаакий, Кирилл, Марон, Мефодий, Михаил, Федор, Филимон.

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