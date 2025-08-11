Нарушает работу печени: в Подмосковье выявлены случаи анаплазмоза — как распознать опасную болезнь от укуса клеща

В Подмосковье зафиксированы случаи заболевания анаплазмозом из-за укуса клеща, сообщает Роспотребнадзор. Чем опасен диагноз и как от него защититься, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

По словам эксперта, когда клещ присасывается к коже, вместе со слюной бактерии попадают в кровоток человека. Инкубационный период обычно составляет от 5 до 21 дня. За это время возбудитель проникает в лейкоциты — клетки иммунной системы, нарушая их работу и ослабляя защиту организма.

«Первые проявления заболевания часто напоминают вирусную инфекцию: внезапное повышение температуры до 38-40 градусов, озноб и выраженная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, тошнота, иногда рвота, увеличение лимфатических узлов», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что в ряде случаев возможны желтушность кожи и глаз, высыпания или нарушение работы печени. Опасность, как уточнила Сысоева, заключается в осложнениях при отсутствии лечения — на сердце, легкие и нервную систему.

«Используйте акарицидные и репеллентные средства на одежду и кожу перед выходом в лес или парк. Надевайте светлую закрытую одежду, заправляйте брюки в носки, а рубашку — в штаны. Осматривайте себя и домашних животных каждые несколько часов после пребывания на природе в течение суток, включая область за ушами, подмышки, пах. Избегайте высокой травы и кустарников в местах, где много клещей», — заключила врач.

Ранее врачи раскрыли, что через укусы песчаных блох на пляже возможно попадание инфекции в организм.