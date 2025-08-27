Нарушают Конституцию: почему новые уличные камеры с определением национальности человека незаконны

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что заработавшие в Санкт-Петербурге уличные камеры, определяющие национальность человека, — дискриминация, унижающая достоинство. Инициатива по использованию камер, определяющих национальность, действительно вызывает сомнения как с правовой точки зрения, так и с точки зрения законодательства о персональных данных и дискриминации, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев.

Несмотря на это, подчеркнул он, следует объективно признать, что технологии видеоаналитики могут быть полезными для обеспечения общественного порядка, выявления правонарушений, в том числе по линии миграционного контроля, например, при расследовании случаев использования так называемых «резиновых квартир» или незаконной трудовой деятельности.

«При грамотном и строго ограниченном применении такие технологии могут повысить эффективность работы правоохранительных органов. Однако это возможно только при наличии жесткой правовой регламентации, прозрачности целей обработки данных и без нарушения конституционных прав граждан. Иначе — это нарушение принципа равенства и запрета дискриминации», — добавил Елисеев.

Выделение людей на основе внешних этнических признаков нарушает этот принцип и создает риск сегрегации, подчеркнул юрист.

«Кроме того, в соответствии с законом, любые действия, направленные на возбуждение розни, в том числе по национальному признаку, прямо запрещены. Использование камер, определяющих национальность, может создавать предпосылки для неоправданного целенаправленного контроля за отдельными группами лиц, что противоречит основам правопорядка и принципу недопустимости дискриминации», — подчеркнул эксперт.

Также инициатива нарушает законодательство о персональных данных, так как биометрические и иные специальные категории данных, к которым может относиться информация о расовой или национальной принадлежности, могут обрабатываться только при наличии специального основания, предусмотренного законом, либо согласия субъекта.

«Автоматическая обработка изображений с целью определения этнической принадлежности, если она не осуществляется в рамках закона и без надлежащего информирования граждан, представляет собой незаконную обработку персональных данных. Системы, фиксирующие внешность и сопоставляющие ее с этническими признаками, по сути, создают досье на основе этнического профайлинга, что не допускается без серьезных и четко определенных в законе оснований», — объяснил Елисеев.

Как подчеркивает и председатель СПЧ, подобная практика способна также унизить человеческое достоинство, что прямо противоречит Конституции РФ, в соответствии с которой достоинство личности охраняется государством.

«Сама идея автоматического определения национальности на основании внешности редуцирует личность до признаков, которые не имеют юридического значения, и формирует основу для предвзятого отношения, что неприемлемо в правовом государстве. Сама по себе идея использования видеоаналитики в целях правопорядка не является противозаконной, однако определение национальности по внешним признакам — это уже выход за правовые рамки», — продолжил юрист.

Если цель — профилактика правонарушений, то ее необходимо достигать способами, соответствующими правовому статусу личности в России как социального государства, где приоритет отдается охране прав и свобод человека, заключил эксперт.

