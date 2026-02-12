Для православного христианина, которому в Великий пост благословлены послабления, никакого наказания не будет. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил священнослужитель Владислав Береговой.

В 2026 году Великий пост начнется 23 февраля и закончится 11 апреля. Как отметил отец Владислав, устав Великого поста стоит сравнивать с олимпийскими нормативами.

«Это ориентир для понимания того, куда спортсмену необходимо стремиться. Очень странно было бы учителю физкультуры ставить двойку первокласснику за то, что он не пробежал стометровку, как бегун Усейн Болт. Гастрономический устав Великого поста — это ориентир для всех, но каждый православный христианин должен ориентироваться на свой духовный уровень, возраст и физическое состояние. Пост послабляется по благословению духовника или священником храма для беременных, для кормящих, детей, для лиц пожилого возраста, для спортсменов, военных, для тех, кто находится в стесненных жизненных обстоятельствах и может есть только то, что ему дают, даже если хотел бы поститься», — пояснил он.

Например, школьникам или студентам в столовых приходится есть то, что приготовили на кухне, отметил священнослужитель.

«Наказания для них никакого быть не может, потому что в этом нет никакого духовного смысла. Раз тебя благословили не соблюдать пост или его смягчить, то как тебя можно наказывать за то, что ты сам же и разрешил? Это немыслимо. Но всегда тем, кто не может соблюдать гастрономическую сторону поста, мы рекомендуем соблюдать с особой тщательностью духовную сторону поста: увеличить посещение богослужений, чаще причащаться, читать дома Писание, святых отцов, творить милостыню и совершать как можно больше добрых дел», — заявил отец Владислав.

По его словам, послабление в еде не означает автоматического послабления в молитве и в духовных упражнениях.

«Если же ты не подпадал под категорию тех, кому можно не соблюдать или послаблять пост, оступился во время него, и совесть тебя терзает, то можно исповедоваться в этом. И получив на исповеди силы для продолжения поста, поститься дальше с должным усердием», — заключил священнослужитель.

