Нашествие летучих мышей в Москве и Подмосковье: риск бешенства растет — как спастись

Летучие мыши с бешенством атакуют москвичей и жителей Подмосковья, пишет телеграм-канал Baza. Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, чем опасна встреча с летучей мышью.

Как пишет Baza, сотни жителей многоквартирных домов сообщают о неожиданном нашествии летучих мышей, которые залетают в квартиры через открытые окна. У этих животных сейчас начинается период подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта. Мыши активно ищут теплые и укромные места, где смогут переждать холодное время года. Для их спячки необходимы темнота и плюсовая температура. По имеющимся данным, чаще всего такие случаи происходят в жилых комплексах, расположенных рядом с лесными массивами. Летучие мыши способны долетать даже до 20-го этажа. По словам эксперта Еременко, основная опасность встречи с летучей мышью заключается в возможности заражения бешенством.

«Болезнь передается через укусы или попавшую на поврежденную кожу слюну. Даже незначительная царапина может стать «воротами» для бешенства. Вирус поражает центральную нервную систему и приводит к летальному исходу, если вовремя не начать профилактику», — пояснил врач.

Чтобы обезопасить себя, специалист рекомендовал не пытаться поймать или трогать летучих мышей, особенно если они ведут себя нехарактерно — не боятся людей, летают днем, сидят на земле. При обнаружении такого животного нужно сообщить в ветеринарную службу или МЧС.

«Если контакт все же произошел, важно незамедлительно промыть место укуса большим количеством воды с мылом, обработать антисептиком [например, раствором йода] и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации», — заявил он.

Также Еременко напомнил, что помет летучих мышей (гуано) может содержать споры грибка Histoplasma capsulatum, вызывающего гистоплазмоз — заболевание дыхательной системы.

