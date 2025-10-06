Тим Кук может уйти из Apple: кто займет место гендира, и к чему это приведет компанию

В компании Apple ожидается крупная смена руководства — вплоть до возможного ухода гендиректора Тима Кука. Как пишет издание Bloomberg, наиболее вероятным кандидатом на его место считают главу отдела разработки «железа» Джона Тернуса. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, что может ждать американскую компанию после возможного ухода Кука.

По ее мнению, во время руководства Тима Кука у Apple был стабильный период в бизнесе, но при этом компания не делала значимых прорывов в области новых технологий.

«По мнению аналитиков, наиболее вероятный потенциальный преемник Кука — старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Смена руководства для устойчивой компании — недостаточный повод для опасений потерять позиции на рынке. Управление таким гигантом в любом случае не зависит от действий только одного лица», — считает эксперт.

Однако в случае нового назначения многое будет зависеть от действий и решений преемника, пояснила специалист.

«Если технически ориентированный руководитель усилит развитие таких направлений как искусственный интеллект или автономный транспорт, то компания сможет усилить свое влияние на рынке и даже занять новые ниши», — заключила Бастрыкина.

