Насилие, наркотики и детский дом: что известно о жизни «Пацанок» из Москвы и Подмосковья

На телеканале «Пятница» состоялась премьера третьего сезона реалити-шоу «Новые Пацанки», героинями которого в том числе стали девушки из Москвы и Подмосковья. Что известно о тяжелой судьбе участниц — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Съемки проекта проходят в Таиланде, ведущий шоу — блогер Дмитрий Масленников. На райском острове встретились 13 девушек, они вместе с преподавателями начали свой путь преображения, который будет полон непростых испытаний. Среди участниц шоу «Новые пацанки. Остров» — 26-летняя Евгения Шестерикова из Москвы, которую другие девушки признали лучшей по итогам первого выпуска программы, 25-летняя Алиса Якутова из Химок, а также 27-летняя Яна Казакова и 20-летняя Александра Александрова из Балашихи.

Алиса Якутова родилась на шестом месяце беременности. Врачи сказали, что смысла выхаживать девочку нет, она все равно не выживет. И от Алисы отказались, рассказала девушка в первой серии шоу. Почти сразу после своего рождения она попала в детский дом. Биологические родители участницы шоу страдали от наркотической зависимости. Повзрослев, Алиса потеряла близкого человека и уже сама подсела на запрещенные вещества.

Фото: [ Кадр телешоу «Пацанки» ]

От зависимости страдает еще одна участника шоу из Подмосковья — Яна Казакова. Пристрастие к запрещенным веществам разрушает ее отношения с близкими. В первой серии нового сезона выяснилось, что, будучи в пьяном состоянии, Яна ударила родную мать. Отец девушки был тренером по боксу, в детстве он мог поднять на дочь руку и избить ее связкой ключей, призналась девушка на проекте. По словам Яны, она выросла агрессивной и порой не способна справиться с собственными эмоциями.

Фото: [ Кадр телешоу «Пацанки» ]

Евгения Шестерикова — москвичка, отец девушки рано ушел из семьи, а его место быстро занял отчим. Вскоре новый муж матери Евгении тоже ушел от них, что стало тяжелым ударом для девушки. Мать — близкий человек для москвички. Узнав, что одна из участниц проекта смогла поднять руку на свою маму, Евгения пришла в недоумение.

«Если бы я со своей любовью к маме позволила себе хоть когда-то такое, я бы не простила себя за это», — призналась девушка.

Фото: [ Кадр телешоу «Пацанки» ]

Шестерикова рано начала употреблять запрещенные вещества. Девушка испытывает отвращение к себе и к мужчинам. Евгения рассказала, что подверглась насилию со стороны друга.

«Я проснулась просто в какой-то момент от того, что на мне был мой друг», — поделилась москвичка.

Александра Александрова из Балашихи тоже пережила насилие со стороны друга и пыталась свести счеты с жизнью. Девушка выросла в неполной семье, самым близким человеком она считала свою бабушку.

Фото: [ Кадр телешоу «Пацанки» ]

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