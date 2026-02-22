Шлюзы, арендаторы и мороз: ученые и прокуратура ищут виновных в массовой гибели рыбы на Кубани

Жители двух районов Краснодарского края бьют тревогу из-за масштабной экологической катастрофы. В реке Ея и Бестерном канале зафиксирована массовая гибель тарани — по предварительным данным, речь идет о десятках тысяч особей. Местные рыбаки сняли видеообращение и требуют от властей разобраться в ситуации.

Кадры, распространившиеся в соцсетях и попавшие в эфир телеканала «Кубань 24», шокируют: вода у шлюзов буквально заполнена мертвой рыбой, часть тушек вмерзла в лед. По словам очевидцев, такого масштаба мора не было давно — счет идет на тонны. Проблема усугубляется тем, что Бестерный канал, где обнаружена погибшая рыба, еще с советских времен проектировался для выращивания осетровых, но сейчас фактически заброшен и не используется по назначению. Он мелководный и питается водой из Ейского лимана.

В прошлом году похожий инцидент уже происходил, но тогда ученые Азовского НИИ списали все на естественные причины. Однако сейчас рыбаки уверены: дело не только в погоде. Они указывают на шлюзы, которые годами не держат воду, из-за чего рыба не может заходить на нерест. Кроме того, жители обнаружили в Бестерном канале перегородку, установленную арендаторами, а рядом с ней — сети и вырытые ямы, куда кто-то закапывал мертвую тарань. Вопросы у общественности возникли и к работе местного нерестового хозяйства в устье реки Еи.

Тем временем к делу подключились официальные структуры. В пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства сообщили, что, по предварительным данным, погибло около 10 тысяч экземпляров тарани. Одновременно краевая прокуратура организовала проверку: специалисты уже отобрали пробы воды и донного грунта, чтобы установить точную причину мора.

Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук в беседе с kuban.aif.ru предположил, что основная причина — аномальные погодные условия. По словам ученого, резкое понижение температуры вкупе с сильным ветром привели к быстрому выхолаживанию поверхностных слоев воды и образованию мощного ледяного покрова. Это нарушило газообмен, и рыба, скопившаяся в опресненных участках в преддверии нереста, оказалась в ловушке. Эксперт подчеркнул, что зимние заморы для региона, к сожалению, не редкость.

Ученый также опроверг версию о повышении солености моря, которая могла бы вынудить рыбу массово уходить в пресные водоемы. Он пояснил, что миграция из соленых вод в пресные для размножения — это естественный инстинкт, отработанный веками. Обычно с потеплением рыба заходит в лиманы, а затем возвращается в море.

Точная причина гибели тарани станет известна после завершения лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что сильный шторм поднял со дна мазут, в Анапе идет уборка береговой линии.