Настроен на серьезные отношения: стало известно, с кем Виктория Боня отправилась на свидание без нижнего белья

Телеведущая Виктория Боня отправилась на вечернее свидание в полупрозрачном топе без бюстгальтера. Фотографиями роскошной фигуры в откровенном наряде 45-летняя звезда поделилась в Instagram*. Эзотерик Майя Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Боня могла пойти на свидание с творческим мужчиной, который готов показать свои чувства.

Карты Таро указали гадалке на зрелого, состоятельного и уверенного в себе избранника телеведущей. Он настроен на серьезные отношения или хотя бы глубокое эмоциональное общение. Спутник Бони может быть успешным бизнесменом, человеком, который ценит стабильность и материальный комфорт.

«Возможно, он помогает Виктории в карьерных или финансовых вопросах. Если Боня и ее избранник смогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию, у них есть все шансы построить прочный союз», — добавила Королева.

Эзотерик предсказала брак и рождение детей в жизни Бони. Ее муж будет влиятельным мужчиной, человеком с высоким социальным статусом, он обеспечит звезде стабильность и чувство защищенности.

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