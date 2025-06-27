«Наступают на одни и те же грабли»: главные особенности характера родившихся в июле Раков и Львов

Июль сочетает в себе сразу два знака зодиака, каждый из которых наделяет людей, рожденных в этот месяц, особыми качествами. О плюсах и минусах характера Раков и Львов, рожденных в июле, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала известный эзотерик, астролог Инесса Алиева.

По словам эксперта, застенчивые Раки очень защищают своих близких и искренне любят семью. Они стремятся к спокойствию в семейной жизни и сентиментальны, предпочитая оставаться дома, но при этом им нравится развлекать других.

«Раки ищут уверенность в других и зачастую стремятся к финансовой стабильности, особенно представители первой декады. У них богатое воображение, благодаря чему они могут быть проницательными и деловыми людьми. В карьере им удается преуспеть в сферах, связанных с уходом за детьми и недвижимостью», — рассказала астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они могут стать хорошими врачами, психологами, медсестрами и защитниками интересов женщин и детей, а также работать в благотворительных фондах и быть учителями, добавила Алиева.

«Раки ценят тесные отношения и рассматривают семью как святое. Они открываются в любви и быстро стремятся к созданию брака, стремясь сохранить отношения. Для них важна гармония и желание остепениться, создать крепкую семью и уютный дом», — подчеркнула эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, представители этого знака часто проявляют напористость и могут быть доминантами в отношениях, отличаясь от других знаков.

«Важное для них — это серьезные отношения, и с ними не стоит играть, так как их интуиция очень сильна. Они моментально распознают обман и интеллектуальные игры, что позволяет им разбираться в сложных ситуациях. Даже если они делают ошибки, Раки учатся на своем опыте и больше не наступают на одни и те же грабли», — отметила астролог.

Львы — это знак, который выделяется своей целеустремленностью, яркостью и настойчивостью. Ими правит Солнце, что делает их особенно творческими, смелыми и уверенными.

«На самом деле, Львы считаются самым уверенным знаком среди всех знаков Зодиака. Они прирожденные лидеры, обаятельные и напористые, всегда уверенно держат себя и легко влияют на окружающих. Первая декада Львов характеризуется силой, божественностью и царственностью. Эти люди часто берут на себя инициативу», — продолжила Алиева.

Львы относятся к огненной стихии, что делает их активными и энергичными, пояснила эксперт.

«Они сами по себе светлые и, как правило, добрые, пока их не тронут. Львы часто оказываются в центре внимания, что они воспринимают как нечто естественное. Эти люди часто становятся артистами и обладают отличным чувством юмора. Их речь всегда хорошо подвешена, и они умеют привлекать внимание. Львы жаждут восхищения и расцветают, когда это внимание на них направлено», — продолжила астролог.

Фото: [ freepik.com ]

Львы, рожденные в конце июля, как правило, очень щедры и великодушны. Они всегда готовы прийти на помощь и славятся своей романтичностью и страстью.

«Их жесты всегда впечатляют: если они что-то дарят, то делают это щедро и внушительно, предпочитая все, что связано с красотой и великолепием. Хотя Львы наделены некоторой эгоцентричностью и требовательностью, важно, чтобы они уважали мнения других и признавали чужие достижения. Если они этого не будут делать, их эго может стать разрушительным, и это приведет к негативным последствиям для них самих», — заключила Алиева.

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