Задержки и переосмысление: как ретроградный Юпитер повлияет на жизнь людей
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Юпитер вступил в фазу ретроградности 9 октября и вернется в обычное состояние только 4 февраля 2025 года. Как этот период повлияет на жизнь жителей Земли, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).
Она подчеркнула, что до 4 февраля особенно важным становится внутреннее осознание и переосмысление текущих жизненных ситуаций.
«Это время предоставляет уникальную возможность взглянуть на свои цели и амбиции с новой перспективы. С эзотерической точки зрения, Юпитер, планета удачи и расширения, в ретрограде может принести задержки и переосмысление тех аспектов жизни, которые ранее казались очевидными», — пояснила экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Вместо внешних проявлений успеха, продолжила она, акцент смещается на внутренние трансформации. Вы можете начать замечать, какие привычки и установки мешают вашему развитию. Это время подходит для глубокой работы над собой, медитации и самоисследования.
«Например, старые мечты могут вновь всплыть на поверхность с новой силой, подталкивая вас к их переосмыслению. Удастся вернуть утраченные связи или завершить невыполненные дела. Важно быть открытым к изменениям, ведь это время может принести неожиданные инсайты и новые возможности для роста, если вы позволите себе внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу», — заключила Алексеева.
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