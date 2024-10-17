Задержки и переосмысление: как ретроградный Юпитер повлияет на жизнь людей

«Например, старые мечты могут вновь всплыть на поверхность с новой силой, подталкивая вас к их переосмыслению. Удастся вернуть утраченные связи или завершить невыполненные дела. Важно быть открытым к изменениям, ведь это время может принести неожиданные инсайты и новые возможности для роста, если вы позволите себе внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу», — заключила Алексеева.