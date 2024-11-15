Вашингтон жестко контролирует вопрос создания ядерного оружия и никогда не допустит, чтобы оно появилось у Киева, заявил политолог Юрий Светов в ответ на слова лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо о заинтересованности НАТО в украинском ядерном проекте.

Французский политик считает, что разочарованные победой Дональда Трампа на выборах в США члены НАТО могут «положить глаз на украинский доклад». Светов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что американцы не позволят Украине самостоятельно создать ядерную бомбу, как и не допустят того, чтобы Киеву передали оружие Великобритания или Франция. По его словам, Вашингтон совершенно не хочет распространения ядерного оружия и прекрасно понимает, что его наличие повышает степень самостоятельности страны.

«Для таких серьезных вещей, как обсуждение возможности создания ядерной бомбы Украиной, нужны серьезные источники. Господин Филиппо, которого страшно любят цитировать наши средства информации, — это пустое место. Человек, который надувает щеки, мало что зная. Он и его партия не имеют никакого влияния во Франции», — отметил политолог.

Ранее выяснилось, почему новым главой Пентагона стал телеведущий Хегсет.