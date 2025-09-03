Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что организация принимает участие в переговорах о гарантиях безопасности Украине и подготовке размещения там войск. Какие именно войска могут быть размещены и когда это произойдет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Алексей Мартынов.

Он подчеркнул, что вариантов по размещению войск озвучивается разными экспертами очень много, однако точно сказать пока сложно. Ранее также президент США Дональд Трамп озвучивал идею размещения на Украине китайских миротворцев.

«Если вы обратили внимание, официальные лица, в том числе и канцлер Германии Фридрих Мерц, и министр обороны Великобритании Джон Хили вроде бы демонстрируют намерение, очень много разговоров по этому поводу, но не так им всем хочется размещать именно свои вооруженные силы, чем говорить об этом. Одно дело говорить и оказывать давление на повестку, а другое дело практика. И сейчас вокруг практики идут дебаты, внутри этой коалиции. Поэтому прогнозы я бы стерегся сейчас строить», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но, судя по интенсивному циркулированию Владимира Зеленского по разным европейским гостиным, продолжил эксперт, не удается достигнуть согласия, однако повестка продолжает раскачиваться.

«О конкретных сроках размещения войск пока говорить невозможно. До того момента, пока не будет достигнуто прекращение огня, а оно не может быть достигнуто, пока не состоятся переговоры России и Украины. Да, об этом много говорили, и Россия на это согласна и готова, но вот готова ли Украина? Судя по всему, нет. Поэтому все идет своим чередом, российская армия в рамках СВО ежедневно освобождает новые населенные пункты, оккупированные украинскими ВСУ на конституционной территории РФ, пока в Европе заседают и сотрясают повестку подобными заявлениями», — заключил Мартынов.

Ранее политолог Аграновский заявил, что президентом Украины может стать совершенно новый человек.