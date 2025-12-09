«Поражение нейронов»: врачи дали неутешительный прогноз осложнений после токсического отравления у ребенка из Подольска

В Подольске 11-летний мальчик попал в реанимацию из-за отравления токсичными веществами во время ремонта в соседней квартире. Какие у ребенка могут быть осложнения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По данным SHOT, строители, нанятые соседом сверху, залили пол неизвестным веществом и прогревали его. В результате семья этажом ниже почувствовала резкий химический запах. Мальчик, вернувшись домой, потерял сознание. Врачи диагностировали у него интоксикацию бензолом. Сейчас мальчик выписан из больницы, но продолжает страдать от сильных головных болей, мешающих ему нормально учиться. Семья была вынуждена переехать на съемную квартиру.

В квартире, где произошло отравление, Роспотребнадзор обнаружил превышение концентрации альфа-метилстирола, формальдегида, бензола, стирола и других опасных для человека веществ. Родители пострадавшего обратились с заявлением в администрацию города и готовят досудебную претензию к соседу, организовавшему ремонт.

Исполняющая обязанности заведующей отделения медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что интоксикация летучими органическими соединениями, такими как бензол, стирол и формальдегид, представляет серьезную угрозу для организма ребенка из-за высокой скорости всасывания этих веществ через дыхательные пути и выраженного токсического воздействия на центральную нервную систему.

«Острая фаза отравления нередко сопровождается потерей сознания, нарушением дыхания и резким снижением артериального давления. Даже после стабилизации состояния могут сохраняться постинтоксикационные проявления», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Головные боли, которые беспокоят ребенка после выписки, подчеркнула она, могут быть связаны с токсическим поражением нейронов, нарушением микроциркуляции и длительным воздействием химических паров.

«В ряде случаев после подобных отравлений наблюдаются снижение концентрации внимания, повышенная утомляемость и раздражительность. Также важно учитывать потенциальное влияние токсичных веществ на дыхательную систему и кроветворение — некоторые из обнаруженных соединений обладают канцерогенным и мутагенным потенциалом», — заключила Сысоева.

Ранее врачи раскрыли, что большинство новогодних искусственных елей опасны для здоровья.