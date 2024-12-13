Наум Грамотник 14 декабря: народные приметы на этот день

Православная церковь 14 декабря чтит память пророка Наума. В народе день прозвали Наум Грамотник. Подробнее о святом и поверьях 14 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Пророк Наум — один из величайших провидцев Ветхого Завета. Его родители были простыми земледельцами, но они наполнили душу Наума глубокой верой и любовью к Богу. С ранних лет пророк ощущал, что небеса призывают его к великому делу. Именно он пророчил о падении Ниневии, столице Ассирии.

В этот день в храмах читают отрывки из его книги. Также 14 декабря проводятся и особые обряды, призванные сохранить учение Наума в памяти поколений. Нельзя в этот день ругаться и сквернословить, а хорошей приметой считается начать читать новую книгу. Чтобы не забыть выученное в Наумов день, нельзя делать перекусы.

Приметы

Если зимние звезды на небе переливаются, значит будет вьюга;

Снег хлопьями — к ненастью;

Ветер с северной стороны — к сильному морозу;

Луна в красноватом кругу — к снегу;

Во время уроков не принято перекусывать, чтобы не забыть то, что уже выучено;

Нельзя, чтобы книги лежали без дела, в Наумов день их необходимо перебрать и отдать ненужное в библиотеку или кому-то еще;

Нельзя ругаться, ссориться и сквернословить;

Не принято отказывать в милостыне нуждающимся;

Хорошая примета — читать новую книгу в Наумов день.

Именины в этот день празднуют: Порфирий, Дмитрий, Наум.

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