Назван топ-4 маменькиных сынков среди знаков зодиака

Большинство людей с теплотой относятся к родителям, но есть некоторые мужчины, которые особо привязаны к своим мамам. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» знаки зодиака, представителей которых можно смело назвать маменькиными сынками.

Замыкают топ Рыбы — чувствительные и романтичные мечтали, которые нередко ищут утешение и поддержку со стороны мамы. На 3 место Алексеева поставила Водолеев, под внешней оболочкой независимости представители воздушной стихии скрывают сильную эмоциональную привязанность к матери, принимая решения, они часто основываются на ее мнении.

Также в топ вошли стабильные и упорные Тельцы, которые рискуют стать избалованными мамой сыночками. Представители этого знака зодиака любят комфорт и уют, который могут обеспечить только родители.

Первое место среди маменькиных сынков эзотерик отдала чувствительному и настойчивому Раку, который заботится о своей матери и часто полностью зависит от ее мнения. Связь с этой женщиной остается на первом месте и для взрослых представителей водного знака.

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