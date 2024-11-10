Назван топ-5 самых влюбчивых знаков зодиака

Чувство влюбленности знакомо практически каждому, однако есть люди, которые больше других склонны к романтическим увлечениям. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-5 самых влюбчивых знаков зодиака.

Эмоциональные и мечтательные Рыбы часто испытывают глубокие чувства и быстро привязываются к людям. Из-за своего стремления быть в центре внимания открыты к любовным переживаниям и Львы, считает Алексеева.

Общительные и любопытные Близнецы также довольно влюбчивы — они готовы к новым знакомствам и романтическим приключениям. Весы преданы идее любви и романтики. Это эстеты, которые ищут гармонию и красоту в отношениях, подчеркнула эзотерик. Также в топ-5 самых влюбчивых знаков зодиака Алексеева включила Стрельцов, чей приключенческий дух и оптимизм делает их открытыми к новым чувствам.

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